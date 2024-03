Napoli-Torino 1-1 | a breve Calzona in conferenza

Video - Napoli-Torino 1-0 Kvara non perdona. Al 61? il Napoli passa in vantaggio contro il Torino grazie a Kvara tskhelia, abile a sfruttare l’assist perfetto di Mario Rui con una conclusione sul primo ... (napolipiu)

Napoli-Torino - si infortuna Koffi Djidji : cos’è successo al Maradona. Infortunio per Koffi Djidji nel corso di Napoli-Torino , ecco cos’è successo nel match di Serie A al Maradona Brutte notizie per Ivan Juric nel corso ... (calcionews24)

Napoli-Torino 1-1 (Kvaratskhelia 61’, Sanabria 65’): solo 6 minuti di recupero per le speranze finali: 63' - Primo cambio per il Torino: entra Sanabria al posto di Pellegri. 61' - GOL GOL GOL! Napoli IN VANTAGGIO. Grandissimo contropiede del Napoli: Kvaratskhelia conduce, scarica per Mario Rui e chiude ...tuttonapoli

Live Napoli-Torino 1-1, secondo tempo. 45' sei i minuti di recupero: 45' sei i minuti di recupero 42' esce Bellanova per Lazaro. Stava per uscire Zapata per Okereke ma si vede che Juric ha richiato Paro e Okereke torna in panchina 41' ci prova ...torinogranata

Live-Napoli-Torino: segna Kvara ma dopo pochi minuti pareggia il Toro (1-1; 61' Kvaratskhelia; 65' Sanabria): Napoli-Torino: gli azzurri di Calzona affrontano i granata di Juric nell’intento di confermare le ultime prestazioni positive. A disposizione tutti eccetto gli infortunati Cajuste e Ngonge. 67' Doppio ...100x100napoli