Napoli | si aspettano conferme contro il Torino…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024)e Torino: la Gazzetta dello Sport ha ricordato la partita d’andata, gara in cui i granata hanno battuto 3-0 i partenopei. “Sono passati due mesi, ma quella batosta dell’Olimpicoil Torino ha segnato fortemente questo. Quel pomeriggio, durante la contestazione dei tifosi, gli occhi di Kvaratskhelia faticavano ad alzarsi. Quel‘matato’ all’andata Lui, che ha abituato il suo popolo alle magie e a pensare in grande, rimase impantanato come tutti gli altrila freschezza atletica e l’organizzazione del Toro. Che anche stasera, al Maradona, proverà a limitare il genio georgiano con Djidji, che ha il passo per contenerlo e l’intelligenza tattica per non farsi portare a spasso per il campo”. Gli infortunati delIl Mattino ha fatto il punto ...