Napoli Ore d’ansia per la giovane Fatima | la 20enne è scompare nel nulla

Viva la Forza delle donne! Da Fondazione Prada è in scena ‘Miranda July : New Society’. A Napoli ‘L’Undicesima Casa’ di Paul Thorel e Madre Natura nel chiostro di Aversa. I am Miranda, Baby. E Fondazione Prada presenta “Miranda July: New Society”, la prima esposizione museale dedicata all’eclettica artista californiana negli ... (ilfattoquotidiano)