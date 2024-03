Napoli | Nsc | “criticità alle scorte | a rischio la sicurezza delle personalità con protezione”

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha ricevuto segnalazioni in merito all’impiego di personale non specializzato per l’esecuzione del serviziocon conseguente compromissione delladei dispositivi e dello stesso personale. Difatti, a quanto pare, in quel reparto s’impiegherebbe personale non specializzato ed in forza alla Compagnia Speciale dia discapito dellanon solo dei dispositivi ma anche di quei militari effettivi al reparto, non solo, NSC esprime preoccupazione per la politica di contenimentoore di straordinario attuata che, prevedendo il sottodimensionamento del personale da impiegare, mette aladel dispositivo, dell’operatore e della persona scortata. D...