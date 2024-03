Napoli | Mario Rui | 'Siamo arrabbiati | ma stiamo crescendo a livello mentale'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilnon va oltre l'1-1 al Maradona contro il Torino. Nel post partitaRui, autore dell'assist per il gol di Kvaratskhelia,...

Napoli-Juventus - le probabili : Olivera favorito su Mario Rui (Sky). Napoli-Juventus in programma domani alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Napoli e Juventus in vista della partita di domani. Calzona dovrebbe confermare ... (Leggi)

Napoli-Torino 1-1, Mario Rui: «Che rabbia, ma stiamo crescendo mentalmente»: Un pareggio che brucia, che toglie continuità al Napoli e la soddisfazione della vittoria agli azzurri ... volevamo dare continuità ma non siamo riusciti a vincere» le parole di Mario Rui a fine gara.ilmattino

Kvaratskhelia non basta, al Maradona Napoli-Torino 1-1: Il georgiano porta in vantaggio gli azzurri, poi la risposta di Sanabria in rovesciata Napoli (ITALPRESS) - Un punto a testa che fa ...sport.tiscali

Al Napoli non basta Kvaratskhelia, 1-1 al Maradona col Torino che risponde con Sanabria: Kvaratskhelia e poco altro. La notte del Maradona applaude la prestazione del fuoriclasse georgiano, ufficialmente tornato protagonista del Napoli. Segna di nuovo (è a quota dieci ...ilmessaggero