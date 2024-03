Napoli | De Laurentiis | “Lo stadio a Bagnoli entro il 2027”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Con uno dei suoi colpi di teatro si prende la scena e in tv si inserisce nel dibattito su: “Posso fare lì loil”. A parlare è il patron del, Aurelio De, che ai microfoni di Rai e Sky annuncia il colpo di scena sul nuovo impianto adeguato agli Europei 2032: “Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona”. Lo Studio Zavanella sta elaborando il progetto, abbiamo fatto un sopralluogo insieme, ma l’unico modo per un restyling è costruire un nuovoall’interno di quello già esistente. La visibilità non è ottimale, le curve sono distantissime. Bisognerebbe costruire unonello”. Il presidente delDeannuncia di voler fare tutti ...