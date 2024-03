Napoli | Ciccio Troise tra il ‘calcio giocato’ e la questione stadio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ha parlato soprattutto dell’allenatore Francesco ‘(da giocatore un passato nelle giovanili del ‘Ciuccio’) a Radio Marte. “Portare lonel contesto magnifico di Bagnoli sarebbe un sogno che dobbiamo cercare di realizzare. Riportare in vita una zona così degradata in questo momento sarebbe importantissimo. Si tratta di una situazione logistica di grande effetto scenografico. Sarebbe un bellissimo spot perintesa sia come città che come società calcistica”. Qualora fosse realizzato… “Poi da qui a realizzarlo sicuramente il discorso è diverso: si dovrebbe partire dalla riqualificazione dell’area, e non è cosa semplice. La famiglia De Laurentiis non solo potrebbe dire di aver lasciato uno scudetto ma potrebbe lasciare un’impresa anche architettonica che nessuno ha ...