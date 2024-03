Napoli | caccia al nuovo ds | Massara in pole | ma spunta un nuovo nome

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilè alla ricerca di undirettore sportivo per la prossima stagione: nella lista di De Laurentiis diversi nomi, daa una new entry come Pinto. CALCIO– Ilsi appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti in vista della prossima stagione. Dopo la probabile rivoluzione della rosa con tanti addii eccellenti, anche in dirigenza potrebbe esserci un avvicendamento importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro dell’attuale ds Mauro Meluso è tutt’altro che scontato nonostante un contratto in essere per un altro anno. De Laurentiis starebbe valutando attentamente il da farsi e avrebbe diversi nomi sul taccuino. Fredericalds delIl ...