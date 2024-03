Napoli | aumentano gli abusi sulle donne | 15 denunce al giorno e trend in crescita

In prestito dal Napoli, primo in Italia per assist e tra i top a livello internazionale: i numeri dell'attaccante: Stagione della consacrazione per il giovane attaccante di proprietà degli azzurri, il valore del suo cartellino è aumentato ...napolitoday

Juventus, Momblano: 'Mosse da fiduciario per Giuntoli, Pompilio mi risulta che arriverà': Il giornalista ha aggiunto: 'Dovrebbe arrivare una delega con potere di firma aumentato fino a 20/30 milioni per Giuntoli' ...it.blastingnews

Millecinquecento nuove licenze taxi a Roma per il Giubileo 2025: Il Codacons ha calcolato che di notte, nelle grandi città, Roma compresa, il 42% delle chiamate taxi rimane senza risposta ...romait