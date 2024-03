Nadia Comaneci | «Non so cosa sia la perfezione ma ho sempre avuto l’ossessione per i dettagli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024), la leggerissima minuta. La 14enne piccola rumena che nel 1976 rivoluzionò la ginnastica e il mondo delle Olimpiadi, ottenendo un 10, il primo della storia, sinonimo diassoluta, ai Giochi di Montreal. Oggi ha 62 anni e L’Equipe l’ha intervistata per l’8 marzo. E’ un’intervista molto lunga e molto bella. “A volte mi fermo e penso aha fatto quella bambina per darmi questa vita… Non avevo il desiderio di cambiare il mondo. Non avevo questa ossessione attuale di voler essere speciale, unica, fare la storia o battere i record. Le generazioni di oggi cercano di definire chi sono prima di impegnarsi. Non avevo questa ambizione, e nemmeno questo tipo di sogno. La ginnastica ha salvato la mia adolescenza. Senza di lei probabilmente sarei stato ...