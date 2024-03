Mutilazioni genitali | 230 milioni di sopravvissute mutilazioni genitali

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il rapporto ONU sulleè inquietante! 230di donne hanno subito questa infamia. Vengono classificate comema in realtà si dovrebbe dire semplicemente: mutilate!: la regressione di una razza animale evoluta? Come vogliamo chiamarli se non “razza animale”? Però c’è una differenza, un animale comune non farebbe mai nulla