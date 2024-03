Muore l’attivista “jojo” | ma merita di essere ricordato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024)di. Nasce e cresce a Roma da genitori eritrei, ma senza cittadinanza. Nel 2013 lanciò la sua candidatura a sindaco di Roma, sbarcando con un gommone in Campidoglio. Siamo davanti al centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria. O in difesa dei luoghi sociali sottratti alla città. Costantemente in prima linea per i diritti degli ultimi. Nelle proteste e nei sit-in, la sua partecipazione era praticamente costante. Per tutti era, anche se il suo vero nome era Josef Yemane Tewelde, riconoscibile nei suoi dreadlocks e nei sorrisi che regalava a tutti. È deceduto martedì sera a Roma, la città dove era nato e cresciuto da genitori eritrei, probabilmente vittima di un infarto. Perchè” ...