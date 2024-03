Mr Rain smentisce il ritiro dalla musica | “Sono stato frainteso”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mr.non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il cantante ha smentito il suo presunto, di cui tanto si è parlato in questi giorni dopo quello di Sangiovanni. Entrambi hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo (e qualche tempo fa hanno collaborato alla canzone La fine del mondo). Ma se l’ex di Amici ha deciso davvero di abbandonare momentaneamente il mondo delle sette note, così non è per il collega di Desenzano sul Garda, che ha invece in cantiere tantissimi progetti. Mr.non si ritira: le sue parole “Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album,teso per aver ...