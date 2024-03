Mr Rain e la ‘pausa’ dopo Sanremo | “Prometto che non smetterò”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mrnon si fermerà. A discapito di ciò che è stato detto nelle ultime settimane, il cantante imparerà a gestire il suo tempo, ma continuerà a dedicare la sua vita alla musica. Da sempre in grado di trasmettere forti emozioni al pubblico, proseguirà il suo percorso musicale. Reduce dal ritorno al Festival di, questa volta con Due altalene, Mradesso è già proiettato con la mente ai prossimi impegni musicali. L’artista ha pubblicato in questi ultimi giorni il nuovo album e molto presto tornerà nella dimensione dei live. Ma ci tiene a precisare che non vuole abbandonare la sua missione in musica. La decisione di Mrsul suo futuro musicale, foto Ansa – VelvetMagMrha iniziato la sua attività musicale nel 2011, ma solo qualche anno più tardi ha ricevuto l’attenzione che meritava ...