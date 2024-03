Mr Italiano ci crede Vittoria con furore Sì | siamo in crescita»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Alla fine anche Vincenzotira un mezzo sospiro di sollievo nella pazza notte di Budapest. "Volevamo un risultato positivo per avere un piccolo vantaggio al ritorno. Abbiamo reagito cone con un carattere che mi è piaciuto anche se potevamo fare qualche gol in più ed evitarne qualcun altro. Sicuramente il terzo, eravamo in pieno controllo della partita. In certe azioni va "annusato" il pericolo e deve essere evitato. In Europa non puoi mai staccare la spina ed essere superficiale". Quattro gol fatti, aspetto positivo. Sono i tre subiti al centro del dibattito. "Su ogni gol preso c’è la possibilità di lavorare in modo diverso. Sul terzo Ranieri non deve andare a contrasto anche se il Maccabi ha giocatori di qualità. Gli abbiamo concesso 3-4 occasioni, che non sono molte, ma si può migliorare. Serve più attenzione perché spesso non ...