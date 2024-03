Mozione antiabortista in Lombardia | basta usare i corpi delle donne come campo di battaglia!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Elisa Visconti, direttrice esecutiva di Medici del Mondo Martedì scorso abbiamo assistito all’ennesimo grave attacco del diritto di scelta e di autodeterminazione. Il Consiglio regionale dellaha approvato unacon oggetto il “Sostegno alla vita e allein stato di fragilità”. Il testo impegna la giunta a valorizzare il ruolo e il lavoro dei Centri di Aiuto alla Vita (Cav) e a diffondere e promuovere in tutto territorio lombardo l’iniziativa“culle per la vita”. Laribadisce la necessità di garantire la libertà ad ogni bambino di nascere e, evitando accuratamente di parlare di feto o embrione, spinge su una narrazione che svilisce la scelta individuale della donna per romanticizzare ...