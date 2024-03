MOVIOLA Milan-Slavia Praga | Corsport | giusto il rosso a Diouf?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024): secondo il Corriere dello Sport l’espulsione del terzinoè giusta, in quanto il piede è troppo alto… Ildi Stefano Pioli ha battuto loper 4-2 nella gara di andata valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League. Ineri sono stati protagonisti di una buona prestazione e potranno andare in Repubblica Ceca con la consapevolezza di partire con un vantaggio. Essendo realisti, però, prima dell’episodio dell’espulsione di un giocatore dello, ilnon era in una delle migliori serate. Ci riferiamo al fallo del terzinosu Christian Pulisic. Secondo il Corriere dello Sport, l’intervento del giocatore della squadra ...