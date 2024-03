Movimento 5 Stelle a Pineto punta sull’ingegnere e docente Dott Santino Ferretti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domenica 10 marzo si vota per il rinnovo del Consiglio regionale in Abruzzo, il candidato del, vi spiega nel video come votare. Lo ha annunciato Silvia Mazzocchetti, rappresentante del Gruppo Territoriale Silvi--Atri. “Sarà lui, insegnante, ingegnere e attivista storico a concorrere per rappresentare il suo territorio alle elezioni regionali del 10 marzo nella coalizione a sostegno del Prof. Luciano D’Amico”. “Ad affiancare l’ingegnernella circoscrizione teramana altri attivisti storici del. L’oncologo Giovanni Cianci, la professoressa di biologia Antonella Petrella, l’avvocatessa Margherita Trifoni, il professore di economia Riccardo Straccialini, Rosaria Ciancaione e il ...

L’appello di Schlein al Movimento 5 Stelle : “Uniti si vince”. “Uniti si vince” . Per la segretaria del Pd, Elly Schlein , non ci sono dubbi e l’alleanza con il Movimento 5 Stelle deve essere portata avanti. “Al M5s dico: ... (lanotiziagiornale)

Regionali in Basilicata, Angelo Chiorazzo ritira la candidatura: Il nome di centrosinistra voluto dal Pd su cui c’era il veto del Movimento 5 Stelle fa un passo indietro dopo gli incontri avuti con Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Si lavora a un nome co ndiviso per ...corriere

Conte in Abruzzo per sostenere D’Amico: “Si può scrivere una pagina nuova e colpire il governo. Qui dal centrodestra false promesse”: “Sicuramente qui si può scrivere una pagina nuova per quanto riguarda il governo regionale ed è evidente che se si scrive una pagina di rinnovamento questo andrà a colpire sicuramente il governo, in p ...ilfattoquotidiano

Addio democrazia diretta: in Abruzzo il M5S "dimentica" il voto online: La base non è stata chiamata a esprimersi sulla maxi accozzaglia alle elezioni regionali. La fronda grillina attacca: "Tutto calato dall'alto, non voteremo D'Amico" ...ilgiornale