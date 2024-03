Motomondiale al via Bagnaia e Marquez | vince sempre la Ducati

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Mi sento molto in forma. Sono felice e il contratto mi permette di affrontare la stagione con maggiore tranquillità. Poi se mi chiedete del terzo titolo mondiale… Beh, tre è già meglio di due (sorride ndr), ma non sarà facile anche se mi sento bene". Peccoaccende il suo 2024 (oggi il via in Qatar) con una bella dose di ottimismo e voglia di sognare. E’ lui il favorito al titolo, non ci sono dubbi, ma proprio nella prudenza delle previsioni, Pecco ha saputo costruire le sue magìe nelle stagioni scorse e il trend rimane lo stesso. "Martin, Enea e tanti altri dice hanno la possibilità di lottare perre e questo renderà la battaglia più spettacolare. Io ho voglia di riprovarci". Bella la storia d’amore che ha portato al rinnovo del contratto con lafino al 2026. "voleva me e io volevo ...

Motomondiale al via : Bergamo in sella con l’Italtrans Racing Team e Filippo Farioli. DOMENICA SI PARTE. Conto alla rovescia per la nuova stagione del Motomondiale : domenica 10 marzo in Qatar il primo Gran premio, con l’Italtrans Racing Team di ... (Leggi)

Motomondiale al via: Bergamo in sella con l’Italtrans Racing Team e Filippo Farioli: DOMENICA SI PARTE. Conto alla rovescia per la nuova stagione del Motomondiale: domenica 10 marzo in Qatar il primo Gran premio, con l’Italtrans Racing Team di Calcinate in Moto2 e Filippo Farioli in ...ecodibergamo

Casey Stoner, i motivi del suo prematuro ritiro: c’è un vero dramma dietro la sua scelta: Casey Stoner, è stato tra i rider più vincenti dell’era moderna. Si è ritirato a soli 27 anni, lasciando tutti i fan a bocca aperta.motomondiale

MotoGP Qatar in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara: Bagnaia a caccia del tris Dopo una lunga attesa durata quasi quattro mesi, la MotoGP accende i motori ed è pronta al via. Nello stesso weekend del GP d’Arabia Saudita di F1, infatti, scenderanno in ...quifinanza