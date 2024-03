MotoGP | un venerdì…’alla Bagnaia’ Scarso feeling in FP1 e la pioggia non ha aiutato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo aver svolto dei test invernali davvero convincenti, presentandosi alla vigilia della stagione nel ruolo di favorito principale per il titolo in qualità di vincitore degli ultimi due Mondialiconsecutivi, Francesco Bagnaia ha vissuto un venerdì abbastanza complicato a Lusail in occasione delle prove libere in vista del Gran Premio del Qatar 2024. Una situazione sicuramente non inedita per “Pecco”, ormai sempre più abituato a cominciare in sordina i weekend di gara per poi venire fuori alla distanza ed esprimersi al meglio nel GP domenicale. Il pilota piemontese non è riuscito a trovare un buonin FP1, lamentando poco grip al termine dei suoi primi due run di giornata e mettendoci una pezza almeno in parte all’ultimo giro del turno attestandosi in decima piazza. Bagnaia, chiamato dunque a salire di colpi nelle pre-qualifiche in ...