MotoGP | risultati e classifica prove libere 1 GP Qatar 2024 | primo Martin | decimo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Terminate le primadella. A comandare lanelle1 dellaè stato Jorgea davanti ad Aleix Espargarò e al rookie Pedro Acosta. Quarto l’attesissimo Marc Marquez, quinto Binder. 7° e 8° posto per gli italiani Bastianini e Di Giannantonio. Chiude la Top 10 il campione del mondo in carica Francescocon qualche difficoltà. 17° e 18° Marini e Bezzecchi, mentre è solo 22° posto per Morbidelli, reduce dalla brutta caduta dei test. Disastrosa la Yamaha con Rins e Quartararo molto indietro (15° e 19°). Finisce quindi l’attesa per la stagione della classe regina, alimentata dai grandi movimenti nel mercato Piloti, con il debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Team Gresini, il ...