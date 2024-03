MotoGP oggi in tv | GP Qatar 2024 | orari prove libere | streaming | programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024), venerdì 8 marzo, andrà in scena la prima giornata didel GP del, primo round del Motomondiale. Sul circuito di Lusail, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEDIALLE 13.45 E ALLE 18.00 Francesco Bagnaia vorrà partire con il piglio giusto in. I test pre-season che si sono tenuti a Sepang (Malesia) e su questa stessa pista hanno confortato il piemontese sulla bontà della nuova Ducati ufficiale. La GP24 sembra adattarsi al meglio alle caratteristiche di guida di Pecco, notoriamente un grandissimo staccatore. Qualità ...