MotoGP | Mondiale 2024 al via Bastianini | Morbidelli e Bezzecchi con voglia di rivalsa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bologna, 8 marzo– Da un lato c’è un fresco cittadino onorario pesarese, di nome Francesco Bagnaia, che quest’anno sogna il terzo titolo iridato in classe regina (il quarto della carriera), dall’altro ci sono diversi giovani talenti che hannodi esplodere definitivamente. Ildiè oramai alle porte e da oggi, venerdì 8 marzo, a Losail si inizia a fare sul serio con le prime due libere del Gran Premio del Qatar. Un campionato che è pronto a promettere spettacolo, con la curiosità di tanti di vedere che ne sarà in un’eventuale lotta tra Pecco e Marc Marquez, pronto all’avventura con la Ducati del team Gresini dopo l’addio alla storica Honda e a un binomio che gli ha portato sei titoli degli otto in carriera. Alla battaglia in pista, fatta eccezione per Jorge Martín e la ...

