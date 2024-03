MotoGP | Martin svetta in FP1 a Lusail con la Ducati Molto bene Acosta e Marquez | avvio in salita per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Va ufficialmente in archivio con il miglior tempo di Jorgela prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2024, appuntamento inaugurale della stagione per il Mondiale. Una FP1 sicuramente interessante, anche se per avere un quadro più chiaro degli effettivi valori in campo bisognerà attendere almeno le pre-qualifiche odierne. “ator” nel frattempo ha trovato subito un buon feeling con la suaGP24 del Team Pramac in quel di, fermando il cronometro in 1’52?624 e dimostrando un’ottima progressione col passare dei giri (anche grazie all’evoluzione della pista) su gomme usate. Il vice-campione del mondo in carica ha preceduto di soli 47 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò (balzato in seconda piazza nel finale) e di 71 millesimi un fantastico Pedro ...