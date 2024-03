MotoGP | Jorge Martin | “Siamo cresciuti dall’anno scorso | non mi aspettavo di andare così forte sul bagnato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una prima giornata tranquilla per: il vice-campione del mondo, nelle prove libere del Gran Premio del Qatar a Lusail, ha spint nella prima sessione arrivando davanti a tutti, anticipando persino Espargarò, Acosta e Marc Marquez. Un feeling buono con la moto, mentre nel secondo turno non ha spinto per non rischiare in condizioni di pioggia. Questa l’analisi della sua giornata: “Non è importante la posizione nella prima prova libera, sono contento e mi sento bene,migliorati dai test. La moto e iopronti per correre. Non abbiamo sfruttato la seconda sessione di prove, che avrebbe cambiato molto i miei piani per domani”. Sui progressi fatti dalla scorsa stagione: “È molto simile a dove eravamo la scorsa stagione. Immaginiamo come ci sentiremo domani: forse saremo più veloci, forse faremo più ...