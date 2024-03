MotoGP | Francesco Bagnaia | “In FP1 qualcosa non ha funzionato | ma può succedere”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Comincia in salita peril weekend a Lusail in occasione del Gran Premio del Qatar 2024, primo evento stagionale del Mondiale. Pecco, reduce da due titoli iridati consecutivi e da una ottima pre-season, ha fatto fatica a trovare feeling nella FP1 con la sua Ducati GP24 per poi dover affrontare una FP2 abbastanza interlocutoria sul bagnato, senza brillare. “Non è stato l’inizio che mi sarei aspettato. Questa mattina il mio feeling non era dei migliori. Cioè, il mio feeling era buono, è qualcos’altro che non ha. Ma puòanche questo. Anzi, era già successo, ma mi auguro che abbiamo risolto tutto“, dichiara il piemontese della Ducati Factory alla stampa dopo il venerdì di prove libere (fonte: Motorsport.com). “Era meglio non mettere una gomma nuova, perché ...

