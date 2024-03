Moto2 | Fermín Aldeguer risponde presente nella FP1 in Qatar Ottimo Vietti | Arbolino più lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Finito nell’album dei ricordi il primo turno di prove libere del GP del, primo round del Mondiale 2024 di. Sul circuito di Lusail si è iniziato a lavorare sulla messa a punto delle moto per trovare il giusto feeling su una pista particolarmente impegnativa specialmente sui freni. Asfalto in questa FP1 piuttosto sporco e non facile per i centauri della media cilindrata trovare il giusto feeling con l’anteriore. Lo spagnolo Ferminha dato seguito a quanto di buono si era notato nel corso delle prove pre-season. L’iberico, in sella alla Boscoscuro Sync Speed Up, ha stampato il crono di 1:58.373 a precedere di 0.034 l’olandese Zonta van De Goorbergh (RW-Idrofilla Racing GP) e di 0.290 unCelestinoin sella alla Kalex Red Bull KTM AJo. Costanti i riscontri del centauro ...