Moto 2 | risultati e classifica prove libere GP Qatar 2024 | primo Aldeguer davanti a Van der Goorbergh

(Di venerdì 8 marzo 2024) Terminate le primedella stagione per la2, al via quindi la stagione anche per la classe intermedia. Alposto troviamo Fermin, non una sorpresa visto che rimane tra i favoriti per il titolo,a quella che è la vera sorpresa, l’olandese Zonta Van der. Terzo Vietti, quest’anno nello stesso team del campione Acosta, mentre è quarto Jake Dixon, che quest’anno cerca più costanza nei. Molto indietro sia Arbolino (12°) e Canet (14°), considerati big della categoria. 18° posto per il terzo e ultimo italiano in2, Dennis Foggia; e 21° posto per il campione3, Jaume Masia. Sono state molte le promozioni dei piloti dalla3 alla ...

