Mossa alla Charlie Hebdo ma | Cerno stronca la copertina joker

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) I legali di Chiara Ferragni hano diffidato L'Epresso per ladel numero che ritrae la propria assistita incon le sembianze di, il cattivo di Batman, ma il settimanale, come prevedibile, è andato normalmente in edicola. L'operazione della rivista ha diviso gli utenti dei social e provocato un vivace dibattito tra chi vede Ferragni come vittima e chi, invece, si appella al diritto di critica e di satira. Il direttore de Il Tempo, Tommaso, ha guidato L'Espresso dal 2009 al 2014 e in una intervista a Mow spiega che per l'occasione il settimanale "ha fatto una cosa”. Ladi Ferragni-"è stata fatta per far parlare di sé, perché erano anni che le loro copertine passavano ...