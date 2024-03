Morto Akira Toriyama | il papà di Dr Slump e di Dragon ball

(Di venerdì 8 marzo 2024) È scomparso, fumettista giapponese autore di “Dr” e “”. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 4 aprile Èil primo marzo scorso, famoso fumettista giapponese creatore dei manga “Dr.”, con il quale ha vinto il premio quest’ultimo vincitore nel 1981 del Premio Sh?gakukan per il miglior manga sh?nen, e del più famoso. Non, solo ha disegnato altri manga minori ed è stato il character designer di molti celebri videogiochi, tra cuiQuest, Chrono Trigger, BlueLegends eZ: Kakarot. Considerato ...

