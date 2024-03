Morta la 13enne che era stata colpita dal calcio di un cavallo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non ce l’ha fatta Arianna Giaroli, la giovane di 13 anni,daldi unnel pomeriggio di ieri, giovedì, in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Si è spenta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un enorme trauma cranico. E’una compagna di equitazione a trovarla...

La coppia morta - il coltello insanguinato - la figlia 13enne in casa : orrore ad Agropoli. Il marito avrebbe ucciso la moglie a seguito di una violenta lite e si sarebbe ucciso mentre la ragazzina dormiva in camera sua (ilgiornale)

Agropoli : Annalisa Rizzo trovata morta in casa con il marito - ipotesi femminicidio-suicidio. Presente la figlia 13enne. Ad Agropoli , in provincia di Salerno, Annalisa Rizzo , 43 anni, è stata trovata morta in casa insieme al marito Vincenzo Carnicelli, 63 anni, nella mattinata ... (news.robadadonne)

Arianna Giaroli è morta : non ce l’ha fatta la 13enne colpita da un calcio del cavallo. Reggio Emilia, 8 marzo 2024 - Non ce l'ha fatta Arianna Giaroli , 13 anni, colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di giovedì in un maneggio di San ... (ilrestodelcarlino)

Arianna Giaroli, 13enne Morta per il calcio di un cavallo: choc in un maneggio vicino Reggio Emilia: Non ce l'ha fatta Arianna Giaroli, la ragazza di 13 anni colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di ieri, giovedì, in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Si è ...ilmessaggero

Arianna Giaroli è Morta: non ce l’ha fatta la 13enne colpita da un calcio del cavallo: Si è spenta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta ...ilrestodelcarlino

Morta la ragazzina di 13 anni colpita alla testa dal calcio di un cavallo. VIDEO: CARPI (Modena) – Le condizioni da subito gravissime, l’elicottero decollato d’urgenza per il Maggiore di Parma, 24 ore di ricovero in prognosi riservata in Rianimazione, la lotta per la vita e poi la ...reggionline