Morta dopo un vaccino anti Covid | cinque indagati a Genova

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - La procura diha chiuso le indagini sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne studentessa di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021, alcuni giorniaver ricevuto una dose diAstraZeneca, durante un open day. A ricevere l'avviso di fine indagini,professionisti, all'epoca in servizio al pronto soccorso di Lavagna, dove la giovane si era recata, accusando malori. A quattro di loro, fa sapere la procura, è contestato il reato di omicidio colposo, in particolare per non aver sottoposto la ragazza, la sera del 3 giugno 2021, a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo della Regione Liguria per il trattamento della sindrome Vitt, ovvero una forma di trombosi che aveva colpito la ragazzala somministrazione del ...