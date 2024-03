Morì dopo vaccinazione | cinque medici indagati | “Camilla Canepa poteva salvarsi se avessero diagnosticato la trombocitopenia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024), la studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta il 10 giugno 2021 all’ospedale San Martino di Genovaessere stata vaccinata durante un open day,essere salvata. È la convinzione dei pm che hanno indagato sul decesso della ragazza che era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18 organizzato dalla Regione Liguria, quando ormai i vaccini a vettore virale – Astrazeneca e Janssen (Johnson&Johnson) – erano raccomandati soltanto per gli over 60. La sindrome VITT – Una raccomandazione che diventò “forte” proprio subitola morte della 18enne. Anche se l’Agenzia europea del farmaco (Ema) non aveva innalzato,le prime segnalazioni, la soglia d’età indicando il limitato rischio statistico di essere colpiti da trombosi ...