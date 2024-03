Monza | squalifica Papu Gomez | l’annuncio sull’esito del ricorso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Se ci sono novità suldi Alejando? Ilè stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà“. È quanto dichiarato dal tecnico del, Raffaele Palladino, in merito allaper doping di. Palladino si è sbilanciato nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di domani sera in casa del Genoa. Ladiè fermo da inizio stagione a causa di unadi due anni per doping. L’ex Atalanta è stato fermato dopo alcuni controlli antidoping effettuati a novembre 2022, prima del Mondiale in Qatar, quando era ancora un calciatore del Siviglia. Laè arrivata ...