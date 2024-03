Monza | Palladino su Gomez | Gagliardini e D’Ambrosi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il tecnico dei brianzoli ha fatto il punto sugli indisponibili in vista del match contro il Genoa Il tecnico delRaffaeleha parlato in mattinata in conferenza stampa alla vigilia della gara sul campo del Genoa. Vi riportiamo uno stralcio delle sue parole in merito alla situazione degli indisponibili: "Peril ricorso è stato