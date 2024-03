Monza | Palladino su Gomez | Gagliardini e D’Ambrosi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Il tecnico delRaffaeleha parlato in mattinata in conferenza stampa alla vigilia della gara sul campo del Genoa. Vi riportiamo uno stralcio delle sue parole in merito alla situazione degli indisponibili: “Peril ricorso è stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà.ha un infortunio alla spalla, è out al pari dio e Bettella. Stravedo per Vignato, ma si porta dietro questo fastidio da anni e non sappiamo i tempi del rientro. Caprari ha avuto un infortunio pesante, sta lavorando a parte”. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .