Monza | Birindelli non ha dubbi | “Per la leadership scelgo Paolo Maldini”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Samuele, terzino del, ha creato il so giocatore ideale. L'ex capitano del Milan è stato scelto pere non solo

Pronostico Genoa-Monza, quote scommesse e dove vederla in TV: Pronostico Genoa-Monza, quote scommesse e dove vederla in TV. Scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri consigli per scommettere.betitaliaweb

Palladino torna a Genova. Respinto il ricorso di Gomez: La trasferta a Genova di domani rappresenta per l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, un tuffo nei ricordi, avendo giocato in maglia rossoblù per 3 anni e mezzo divisi in due periodi. Per lui qu ...concorezzo

Genoa - Monza, prevista una forte affluenza al 'Ferraris': Prosegue la prevendita dei locali per Genoa-Monza, partita in programma sabato 9 marzo, alle ore 20:45, allo stadio ‘Luigi ...monza-news