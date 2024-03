Montepremi Sinner-Kokkinakis | ecco quanti soldi ci sono in palio per chi vince e per chi perde

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jannikesordisce ad Indian Wells. Il numero tre del Mondo, reduce dai successi agli Australian Open e al torneo Atp 500 di Rotterdam, fa il suo esordio anche nel primo torneo Masters 1000 del 2024: l’altoatesino affronta l’australiano Thanasinel match valevole per il secondo turno del torneo californiano. Un esordio comunque non facile perche affronta un giocatore che ha già vinto un turno e che ha buoni fondamentali per provare a fare partita pari con Jannik. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE ILE IINLa partita mette in54.512 euro per chi, mentre chidovrà ‘accontentarsi’ di 38.739 euro., ma non solo: inci ...

Tennis, Indian Wells: Ok Fognini e Sonego, stasera Sinner: 1 minuto per la lettura Roma, 8 mar. (askanews) – Inizia al meglio per gli italiani la seconda giornata del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all’In ...quotidianodelsud

Sinner, guadagni record: la cifra è impressionante: Dopo i grandissimi successi di questi ultimi mesi, Jannik Sinner potrebbe guadagnare prossimamente un'altra cifra record.ultimecalcionapoli

Indian Wells day 3: apre Sinner, in campo anche Cobolli e Arnaldi: Jannik Sinner apre la terza giornata del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - Montepremi $9,495,555). In ...informazione