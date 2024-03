Mons Mazzocato | 8 marzo Via Crucis in ospedale a Udine

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’amministratore apostolicopresiede la Viain, con le riflessioni dei giovani Venerdì 8, a partire dalle 20.30, si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti della Quaresimase, la Viatra i padiglioni dell’“Santa Maria della Misericordia”. La celebrazione prenderà avvio dal piazzale antistante al padiglione n. 8, con ingresso da via Colugna, e si concluderà nella chiesa dell’. Ad animare le stazioni saranno le meditazioni preparate dai gruppi giovanili delle Parrocchie della città. Tante fiaccole accese, un “serpentone” di fiammelle a illuminare la sera di uno dei luoghi in cui centinaia di persone hanno un particolare bisogno di ...

Arcidiocesi di Udine, il 5 maggio l'ingresso di Monsignor Riccardo Lamba: Contestualmente all’ingresso del nuovo Arcivescovo, Mons. Andrea Bruno Mazzocato concluderà il suo servizio come Arcivescovo – prima – e come Amministratore apostolico di Udine – poi. Si ritirerà in ...rainews

"Mandi!": il nuovo Arcivescovo saluta Udine e cita il poeta romano Trilussa: Esordisce con il saluto friulano per eccellenza, il mandi, e poi cita il poeta romanesco Trilussa, intellettuale anticonformista e irriverente: questo il messaggio "a tutto il Popolo di Dio che è nell ...udinetoday

Diocesi: Padova, domenica 25 febbraio Mons. Cipolla consegna la Lettera post-sinodale: “Con l’orizzonte di un nuovo viaggio entusiasmante che ci attende come Chiesa locale domenica 25 febbraio alle ore 16, nella celebrazione eucaristica presso la chiesa dell’Opsa a Sarmeola di Rubano, c ...agensir