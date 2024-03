Momentaccio per Ronaldo | cade a pelle di leone e viene ridicolizzato | “Contrastato da un fantasma”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non è un bel momento per Cristianoe il suo Al Nassr. Il 39enne portoghese è rimasto ancora a secco nella seconda sconfitta di fila della sua squadra, diventando uno zimbello sui social per una caduta adisenza che nessun avversario lo ostacolasse: "È stato contrastato da un fantasma".