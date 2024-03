Molestano una sedicenne pontina sul bus | alla fermata trovano i carabinieri Denunciati in tre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Una giovane di sedici anni, residente a Borgo Sabotino, è stata vittima di un caso di molestie a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale. Tuttavia, i responsabili delle molestie non resteranno impuniti, poiché sono stati identificati edaidella Compagnia di Latina. Si tratta di tre individui di nazionalità tunisina. Cronaca dell’Evento I fatti risalgono al pomeriggio di martedì, quando l’adolescente stava tornando a casa da scuola a bordo di un pullman urbano. Durante il viaggio, è stata infastidita da un gruppo di nordafricani presenti tra i passeggeri. Le molestie sono iniziate con frasi pesanti e volgari, per poi sfociare in avances inopportune. La giovane è stata circondata dai tre individui e uno di loro ha tentato di toccarla, mettendo una mano sulla sua ...