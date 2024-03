Moggi risponde a Sarri | “Io radiato ingiustamente | lui a metà classifica con la Lazio | potrei farlo nero…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Mai detto che se lui fosse rimasto la Juve sarebbe retrocessa, anche perché non prevedo il futuro, ho solo detto che nel suo anno il gioco della squadra era peggiorato. Per quanto riguarda il, auguro a lui e alla sua famiglia, di non passare quello cheabbiamo passato noi. Alle volte ci vorrebbe un po’ di coscienza”. Lo ha detto in un’intervista all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus, Luciano, attaccato in giornata dall’allenatore della, Maurizio, in risposta alle stesse dichiarazioni dell’ex dirigenteper Calciopoli: “Capisco che sta attraversando un momento difficile… La suaè anero, ma non lo faccio ...