Moggi attacca | Sarri risponde con una bordata | scoppia la bufera

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Luciano, Mauriziocon unadelle sue:laContinua la querelle, a distanza, che vede come protagonisti Lucianoe Maurizio. L’ex dirigente della Juventus aveva “punzecchiato” l’attuale allenatore della Lazio. Cosa è successo? Proprio nelle ultime ore il nativo di Monticiano aveva messo in serio dubbio la serenità del tecnico in quel di Formello. Soprattutto dopo le tre sconfitte consecutive (due in campionato ed una in Champions League). Non solamente per il suo presente, ma anche per il passato: quello bianconero. Maurizioa Luciano(Foto LaPresse) Cityrumors.itNell’unico anno in cui ...