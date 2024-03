Modena | colpita con un calcio dal suo cavallo durante l’allenamento | 13enne ricoverata in condizioni gravi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unadi Carpi, in provincia di, è stata trovata svenuta a terra accanto al suo, nei pressi di un centro ippico del paese della Bassa reggiana, poco distante da San Martino in Rio. La ragazzina, ora, si stava allenando quando l’animale le ha sferrato un fortissimo. Le suesarebberossime. Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso, ma la ragazzina appariva priva di sensi dopo aver riportato unssimo trauma cranico. Sul posto anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini sull’accaduto. Foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

