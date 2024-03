Modelli che ispirano le giovani generazioni | i premi ‘DivinaMente Donna’

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sen. Manfredi Potenti, On. Mirella Cristina, Marisa Manzini, Regina Resta,Maria Pia Turiello, Francesco Lenoci, Goffredo Palmerini di Lorenza Ferraiuolo * ROMA – Il giorno scelto per inaugurare la prima edizione del, organizzato dall’Associazione internazionale VerbumlandiArt Aps – su idea e progetto della presidente Regina Resta – non è casuale: 7 marzo, a ridosso della giornata internazionale della donna. Così la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma si è trasformata per una mattinata nel palcoscenico dedicato al riconoscimento e alla celebrazione di “donne chela società”. Dall’arte all’impresa, dalla giurisprudenza allo sport. Tante e da vari ambiti le figureate che, per riprendere le parole di Resta, “stanno ispirando un cambiamento culturale e ...