Mo | Usa | Gb e Francia | ‘riunione Consiglio Sicurezza Onu su crimini sessuali Hamas’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gaza, 8 mar. (Adnkronos) – Stati Uniti, Gran Bretagna ehanno chiesto la convocazione di una riunione deldidell’Onu suidi Hamas durante il massacro del 7 ottobre. La riunione, secondo il ministero degli Esteri israeliano, potrebbe tenersi già lunedì prossimo. Lunedì scorso Pramila Patten, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, aveva pubblicato un rapporto secondo cui “ci sono ragionevoli motivi per ritenere che la violenza sessuale legata al conflitto sia avvenuta in più luoghi durante gli attacchi del 7 ottobre, compresi stupri di gruppo presso il sito del festival musicale Nova, sulla road 232 e nel Kibbutz Re’im”.Israele ha spinto per un?azione delle Nazioni Unite sulla base di quel ...