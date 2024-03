(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Diciamoci le cose come stanno: se seinonpiùindisturbato in un evento pubblico. Questo è ignobile”. Così Carloripostando il video di David Parenzo contestato alla Sapienza. L'articolo CalcioWeb.

Mo: Calenda, 'Parenzo Se sei ebreo non puoi più parlare, ignobile': Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Diciamoci le cose come stanno: se sei ebreo non puoi più parlare indisturbato in un evento pubblico. Questo è ignobile". Così Carlo Calenda ripostando il video di David ...affaritaliani

Spioni, Carlo Calenda: "Mi sento quasi sfigato, se non sono negli oltre 33mila spiati mi deprimo, non mi dimetto ma mi deprimo": Carlo Calenda: "Non è che da questa cosane esce male tanto la politica, ne esce male la magistratura. Io poi mi sento quasi sfigato, perché sono uno dei pochi che finora non è stato spiato".la7

Europee, David Parenzo a Carlo Cottarelli: "È di nuovo in corsa", "Per il momento no, poi vedremo che succede...": David Parenzo a Carlo Cottarelli: "È di nuovo in corsa per le elezioni europee", "Per il momento no, poi vedremo che succede all'area liberal-democratica, al centro... se Bonino e Calenda si mettono ...la7