Miss Dior apre il pop-up da sogno a Los Angeles ed è il posto che tutti i fan del profumo vorrebbero

Beyond the Red Carpet, It's Oscars Fashion Week: Beyond the red carpet, all of Oscars week has become a fashion stage, a competitive one. Brands are no longer sitting on the sidelines waiting to dress celebs for entertainment and media events.msn

Style Notes: Bold graffiti print keeps up element of surprise at Dior: It is 77 years since Irish woman Carmel Snow from Dalkey uttered the immortal fashion words “new look” after seeing Christian Dior’s debut collection in Paris.independent.ie

A touch of pink: il make up della sfilata Dior Autunno Inverno 24-25 raccontato da Peter Philips: Quando Dior organizza una sfilata lo fa in grande stile, tutto è spazioso, costruito con precisione. L’accesso al backstage ci catapulta subito nel cuore della realizzazione dei beauty look. Alla guid ...grazia