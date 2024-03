Minori | spazi aggregativi di prossimità | 20 mln per 28 progetti selezionati

La vignetta di questa settimana della rubrica di Fondazione Carolina è come sempre divertente ma ha un contenuto molto serio : si occupa di regole e divieti nel mondo digitale. Le policy dei vari social e App - che spaziano tra i 13 e i 16 anni - sono puntualmente disattese - anche in ordine alla consegna dei primi smartphone in molti casi ormai al di sotto dei dieci anni di età. Ma «il limite per l’ingresso dei minori nel mondo digitale» non è deciso a caso. «È legato alla conoscenza che oggi abbiamo della maturazione e dello sviluppo del cervello» - spiega Stefania Manetti - Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) . regole e limiti sono strumenti fondamentali per ogni buon genitore. Dalla prima infanzia, fino a tutto il periodo adolescenziale l’educazione dei nostri figli ... (iodonna)