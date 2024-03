Milo Infante è un meme | i suoi lamenti sugli sforamenti di Ore 14 sono virali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'ottimo successo di Ore 14 fa il paio anche con l'insofferenza del suo conduttore, stanco di lasciare la linea per il ciclismo o per gliin apertura. Stuzzicato da Aldo Grasso in un editoriale,ha risposto stizzito anche a lui.